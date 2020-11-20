В России перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах

По сообщению Рособрнадзора, написание итогового сочинения в 11-х классах состоится не ранее 5 апреля 2021 года. Для учеников 9-ых классов итоговое собеседование по русскому языку пройдет дистанционно в российских регионах с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

По ранее намеченным планам итоговое собеседование по русскому языку, являющееся допуском к итоговой аттестации, для учащихся 9-х классов должно было состояться 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки принято решение изменить формат экзамена, сообщает ведомство.

«При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате», - сообщили в Рособрнадзоре.