Брюссель угрожает Венгрии, которая собирается использовать российскую вакцину от Covid-19

Брюссель предупредил Венгрию, что она рискует подорвать доверие общества к вакцинации от коронавируса. Недовольство Еврокомиссии (ЕК) вызвало сообщение о планах Будапешта провести собственные испытания российской вакцины «Спутник V» и использовать ее в Венгрии.

Еврокомиссия заявила 19 ноября, что граждане будут сомневаться в вакцине, которая не признана официально европейскими медицинские властями безопасной и эффективной. Это недоверие негативно отразится на массовой вакцинации от коронавируса Covid-19.

Споры из-за российской вакцины стали очередным этапом обострения отношений между Брюсселем и Будапештом в последние годы. Несмотря на то, что вакцина «Спутник V» не сертифицирована Европейским медицинским агентством (EMA), Венгрия намерена начать в декабре ее испытания. Любопытно, что в заявлении ЕК о доверии к массовой вакцинации не упоминается ни Венгрия, ни Спутник V, но никаких сомнений в том, что именно они имеются в виду, нет, потому что ни одна другая европейская страна не заявляла о планах проводить собственную вакцинацию.

Заявление Будапешта о начале в декабре испытаний Спутник V Financial Times (FT) считает победой Кремля, который провозгласил российскую вакцину первой в мире и одобрил ее для вакцинации населения. У западных ученых имеются вопросы к российской вакцине. В первую очередь, речь идет об ее эффективности и безопасности. В шумихе вокруг российской вакцины нет ничего странного, потому что вакцинация населения против коронавируса является не только борьбой с коронавирусной пандемией, но и крупным экономическим и даже политическим мероприятием. Сейчас между десятками стран, разрабатывающих собственные вакцины, развернулась настоящая гонка, потому что победитель имеет все шансы завоевать многомиллиардный рынок.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, кстати, сам переболевший Covid-19, объявил, что первые 10 доз вакцины «Спутник V» прибыли в Венгрию 19 ноября. Уже на следующей неделе начнутся лабораторные испытания. За ними последуют клинические испытания и в случае их успеха вакцина будет одобрена венгерским медицинским регулятором для применения в Венгрии.

«Правительство предпримет все усилия для того, чтобы обеспечить венгерский народ для защиты здоровья и жизней лучшими, безопасными и самыми эффективными вакцинами из разных источников»,- заявил главный венгерский дипломат.

Правительство Виктора Орбана уже много лет старается вести себя как можно более независимо от Брюсселя и евросоюзовской бюрократии по широкому кругу вопросов и проблем. Она является активной союзницей Польши в противостоянии с Еврокомиссией по вопросу верховенства закона. Терпение Брюсселя после множества предупреждений лопнуло. В новом бюджете ЕС имеется пункт, дающий ЕК право замораживать выделение кредитов и дотаций европейским странам, нарушающим, как утверждают в Брюсселе, демократические принципы объединенной Европы. Естественно, это правило направлено в первую очередь против Польши и Венгрии, которые, столкнувшись с угрозой остаться без дотаций, прибегли к помощи вето и заблокировали принятие евросоюзовского бюджета на 2021-27 годы.

Кстати, в вопросе с российской вакциной формально Венгрия не нарушает европейских законов, разрешающих странам членам ЕС в чрезвычайных ситуациях временно использовать не сертифицированные ЕМА лекарства и медицинские продукты для борьбы с патогенами и т.д.

ЕК, напоминает FT, уже закупила более миллиарда доз вакцин у различных фармацевтических компаний. Петер Сийярто призвал не «политизировать» вопрос выбора вакцины, потому что «речь идет о жизнях людей».

«Все, кто поднимают вопрос о применении той или иной вакцины, играют с жизнями венгров,- подчеркнул Сийярто.- Эпидемия не обращает внимания ни на географию, ни на политическую идеологию».

Кстати, согласно опросам почти половина венгров вообще не собирается вакцинироваться от Covid-19. Так, согласно опросу социологической организации Opinio, опросившей 1231 человека, лишь 17% участников планируют сделать прививки, когда появится вакцина. 47% респондентов вакцинироваться не намерены.