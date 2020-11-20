Вооружённые гранатами люди захватили заложников в Тбилиси

В Тбилиси здание микрофинансовой организации захватили неизвестные. По данным местных СМИ, пять человек ворвались в здание и взяли в заложники десять человек.

Известно, что инцидент произошёл на проспекте Церетели. По словам очевидцев, злоумышленники вооружены гранатами. В настоящее время полиция оцепила территорию, прилегающую к зданию. Проводится спецоперация.

В свою очередь «Sputnik Грузия» со ссылкой на своих корреспондентов уточняет, что в ходе переговоров преступники согласились отпустить двоих человек.

Другие подробности пока не сообщаются.