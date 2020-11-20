Захвативший заложников в Тбилиси потребовал снизить цены на лекарства

Преступник, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, выдвинул требование снизить банковские проценты по кредитам и цены на лекарства, сообщает «РИА Новости». Видеообращение захватившего заложники показал в эфире местный телеканал «Формула».

Телеканал «Рустави 2» сообщил, что преступник освободил двоих заложников.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси здание микрофинансовой организации захватили неизвестные. По данным местных СМИ, пять человек ворвались в здание и взяли в заложники десять человек. Инцидент произошёл на проспекте Церетели. По словам очевидцев, злоумышленники вооружены гранатами. Полиция оцепила территорию, прилегающую к зданию.