В России установлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости COVID

В России за последние сутки выявлено 24 318 случаев коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах, сообщает оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период. 19 ноября было выявлено 23 610 новых случаев, 18 ноября прирост составил 20 985 случаев COVID-19. В общей сложности в России зарегистрировано 2 млн 039 тыс. 926 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь за сутки составило 461человек, выписаны из российских больниц 24 758. В общей сложности за все время от ковид скончалось 35 311, выздоровели 1 млн 551 тыс. 414. Под наблюдение пациентов остается 453 201 пациент.

Также рекорд по новым случаям инфекции был поставлен в Москве - 6 902. Ранее рекордным считался майский показатель 6 703. Скончались в столице за последние 24 часа 77 пациентов, 5 836 были выписаны по выздоровлению.

Новый антирекорд по суточной заболеваемости установлен в Санкт-Петербурге - 2 394 новых случая. Город на втором месте после Москвы по заболеваемости среди регионов. На третьем месте Московская область (+887). В пятерке Нижегородская область (+444) и Свердловская область (+386).