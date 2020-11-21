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Hyundai Creta Rock Edition: в чём смысл лимитированных серий?

Москва, 21.11.2020
Алексей Грамматчиков
Выпуск лимитированных серий давно практикуется автопроизводителями. Однако если раньше особые модификации ограниченным тиражом предлагали, в основном, премиальные марки, то сейчас такой маркетинговых ход широко используют и массовые бренды – такие, как корейская Hyundai.
#Авто
  • Hyundai Creta Rock Edition: в чём смысл лимитированных серий?

Алексей Грамматчиков

Премиальные автомобильные марки уже давно практикуют выпуск специальных лимитированных серий, когда та или иная модель производиться в ограниченном количестве, и к тому же каждый автомобиль бывает пронумерован. Например, марка Porsche периодически выпускает ограниченную серию Heritage Design Edition, Audi в честь 20-летия полного привода предлагает покупателям ограниченную серию А6 Allroad Quattro 20 Years Edition, марка BMW практикует выпуск серии под названием M Heritage, окраска которой сделана точно такой же, как легендарные гоночные автомобили этого бренда.

Однако в последнее время выпуск машин специальных серий все активнее развивают и массовые бренды. Например, марка Hyundai недавно завершила продажи на российском рынке лимитированной серии своего популярного кроссовера Creta Rock Edition. Эта машина построена на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2.0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внешне Creta Rock Edition выделяется такими деталями, как боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы, которые выполнены в цвете «черный глянец». Новый двуцветный дизайн получили также 17-дюймовые легкосплавные диски модели. Отделка сидений салона выполнена из искусственной кожи коричневого цвета, этот же цвет имеет передняя панель и вставки передних дверей. Ну, и наконец, машина имеет специальный шильдик «Rock» в форме гитары, расположенной на видном месте на задней стойке.

creta-rock-edition-2.jpg Алексей Грамматчиков
Алексей Грамматчиков

Стоимость Hyundai Creta Rock Edition составляла 1,4 млн. (с передним приводом) и 1,48 (с полным приводом). Это примерно на 100 тыс. руб. больше, чем обычный автомобиль в топовой комплектации. Но, по словам представителей Hyundai, нашлось много желающих приобрести такой автомобиль: всего с конца прошлого года было выпущено 3 тыс. Creta Rock Edition, и все они были успешно распроданы.

Помимо Hyundai лимитированные серии запускают в продажу и другие массовые бренды на российском рынке. Например, спонсирующая хоккей марка Skoda периодически предлагает специальные серии Hockey Edition. Renault продвигает свой популярный кроссовер Duster в серии Adventure. А Mitsibishi, например, в честь завершения выпуска легендарной модели Pajero прощается с российским рынком лимитированной серией Final Edition.

Все большая распространённость лимитированных серий связана с тем, что для автопроизводителя – это чаще всего действительно выгодный и оправданный маркетинговый ход. «Прежде всего это хороший инфоповод в период между большими проектами», -- объясняет Юрий Алексаков, генеральный директор компании «Соллерс Инжиниринг». По его словам, в автомобильной индустрии жизненный цикл продукта, как правило, состоит из нескольких этапов. Создание новой машины на новой платформе – наиболее сложный проект со сроком реализации в 5 лет от концепции до старта серийного производства. Рестайлинг – существенное изменение кузова (экстерьера и интерьера), возможна адаптация нового двигателя или коробки передач. Эти процессы могут занять до 3 лет. Еще один этап – фейслифт: как правило, кузов при этом не трогают, изменяя бамперную группу, светотехнику и добавляя новые опции, иногда модернизируют сиденья или панели приборов. Срок внедрения таких изменений – 1,5 – 2 года.

«Однако в период между обновлением продуктам автопроизводителям важно сохранить внимание к своим продуктам. И тогда на помощь приходят лимитированные серии и специальные версии, -- подчеркивает Юрий Алексаков, -- С точки зрения инжиниринга работа над такими продуктами не представляет особого труда и может быть выполнена за полгода, а то и быстрее. Изменяются, как правило, цвет кузова, крой и материал обивок сидений (каркас и пена-наполнитель остаются прежними), окраска отдельных деталей интерьера (например, очень популярная сейчас опция – переход на окраску shiny black («рояльный лак»). Иногда специально под новую версию разрабатывается дизайн колесных дисков или меняется окраска заводского знака. И всегда используется кузовной орнамент (шильдик) с названием версии, который иногда дублируется на подголовниках сидений».

Что же касается выгоды от продаж машин лимитированных серий, то здесь прежде всего речь идет о привлечении внимания покупателей, чем о доходе от реализации самих машин. Часто бывает, что более дорогие специальные версии не распродаются в полном объёме. «Если говорить об объеме продаж автомобилей лимитированных серий, то, как правило, он составляет несколько сотен, иногда 1-2 тысячи машин. Планы маркетологов выполняются редко, и до 30% автомобилей «уходят» со скидками, -- указывает Юрий Алексаков. -- На мой взгляд, как таковые продажи машин специальных серий не важны. Имеет значение история, которая привлекает внимание потенциальных потребителей и тем самым создает трафик в дилерских центрах».

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