Кабул подвергся минометному обстрелу

По столице Афганистана было выпущено белее 20 минометных снарядов. Они упали в центре города в районе, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, а один из снарядов попал в посольство Ирана.

В результате обстрела не менее восьми человек погибло и более трех десятков получили ранения.

Сегодня, 21 ноября субботу, в столице Катара Дохе, при посредничестве США должны состоятся переговоры правительства Афганистана и движения Талибан (запрещенного в России).

2 ноября боевики «Исламского государства» (запрещенного в России) напали на студенческий городок Кабульского университета. В результате нападения 22 человека погибли десятки получили ранения, а трое боевиков были уничтожены афганским военными.

24 октября Кабуле террорист-смертник взорвал себя около образовательного центра. В результате взрыва 29 человек погибло и более 70-ти человек получили ранения. Ответственность за теракт так же взяла на себя группировка «Исламское государство».