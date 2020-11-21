Коронавирус COVID-19 в России: установлен новый антирекорд по числу заболевших

Согласно информации оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 24 822 новых заболевших, что стало новым рекордом за всё время пандемии.

Всего к утру 21 ноября общее число заболевших COVIDD-19 составляет 2 064 748. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 577 435 (+26 021) человек, активных случаев – 451 535 (-1 666). Жертвами инфекции в стране стали 35 778 человек – 467 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 7 168, что также стало суточным рекордом. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+2 476), Подмосковье (+916), Нижегородская область (+451) и Свердловская область (+378).

Ранее сообщалось, что Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – оценил необходимость введения жёстких карантинных мер в Москве. Как пояснил специалист, сейчас надо работать точечно.

«Дело в том, что карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 млн жителей — это не очаг, а большой город», – пояснил Онищенко.

В качестве примера точечных карантинных мер он привёл привел методы борьбы с пандемией COVID-19 в КНР.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.