Министра образования Эстонии уволили за использование служебного автомобиля в личных целях

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд освободила в субботу от занимаемой должности министра образования и науки Майлис Репс. Эстонское издание Õhtuleht опубликовало материал о том, что Майлис Репс на служебной машине возила своих детей в школу и кружки по интересам.

«Я хочу обеспечить своим несовершеннолетним детям защищенную и спокойную среду, в которой они могли бы расти. По этой причина я решила сегодня подать в отставку с поста министра образования и науки, а также взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь», – заявила Репс.

Майлис Репс трижды занимала пост министра образования и науки Эстонии – с 2002 по 2003 год, с 2005 по 2007 год и с 2016 по 2020 год.

После отставки экс-министр вернется на работу в парламент Эстонии, где продолжит исполнять обязанности депутата.