Онищенко оценил необходимость введения жёстких карантинных мер в Москве

Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – оценил необходимость введения жёстких карантинных мер в Москве. Как пояснил специалист, сейчас надо работать точечно, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 млн жителей — это не очаг, а большой город», – пояснил Онищенко.

В качестве примера точечных карантинных мер он привёл привел методы борьбы с пандемией COVID-19 в КНР.

По словам Онищенко, после выявления больного COVID-19 на рынке в стране, власти изолировали лишь один сегмент города, где затем обследовали всех жителей.

«Просто закрытие всего населенного пункта ничего не дало бы из-за большого количества бессимптомных носителей», – резюмировал бывший главный санитарный врач России.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерли 74 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 8 233 человека. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончались 77 пациентов, а у 6 902 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразились 539 970 человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года ввел в столице новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, с 23:00 до 06:00 будут закрыты для обслуживания посетителей точки общепита (рестораны, кафе, бары, кальянные). Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционную систему обучения. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращена до 25% от общего количества мест. Проведение других культурных, развлекательных и просветительских мероприятий в Москве приостановлено.