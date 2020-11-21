Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящую неделю

Снегопад, который обрушился на Москву, многих обрадовал, а кому-то доставил серьёзные неудобства. В частности, на дорогах увеличилось количество ДТП, образовались пробки. Также не в восторги от непогоды столичные коммунальщики, у которых заметно прибавилось работы.

По прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе климатическая ситуация в столичном регионе, если и улучшится, то незначительно. Метеорологи обещают жителям Москвы неприятный холодный ветер, снег с дождём и слякоть. При этом температурный фон в ночное время суток будет находиться в пределах нуля градусов, днём же воздух станет прогреваться от плюс 1 до плюс 3. Однако при высокой влажности такая погода создаст ощущение, что на улице держится стабильный минус.

Сегодня регион продолжает находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Как обещают синоптики до конца дня при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит плюс 2, ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 80%.

В воскресенье, 22 ноября, к региону приблизится фронтальный раздел атлантического вихря. Это спровоцирует усиление ветра до 10-12 метров в секунду. Вновь ожидается снег. При этом температура воздуха останется такой же, как сегодня. А вот атмосферное давление упадёт до 742 мм рт. ст.

В понедельник Москву накроет океанический атмосферный фронт, который прогреет воздух до плюс 3. Ветра почти не будет, зато мокрый снег переходящий в дождь пойдёт с новой силой, а атмосферное давление ещё немного понизится (740 мм рт. ст.)

24 ноября климатическую обстановку в Москве и Подмосковье будет формировать скандинавский циклон. Днем прогнозируется тёплая, но облачная и очень мокрая погода с дождём и мокрым снегом. Днём столбики термометров поднимутся до плюс 4, после полуночи - до плюс 1-2.

В среду, 25 ноября, осадки почти прекратятся, но при этом станет ветрено и слякотно. Днём может немного подморозить, местами до минус 1, из-за чего на дорогах станет очень скользко. Изменит своё направление и ветер, который начнёт приносить холодные воздушные массы с северо-запада. Пойдёт вверх атмосферное давление – оно составит 750 мм рт. ст., что для конца ноября чуть выше нормы.

В четверг и в пятницу скандинавский циклонический фронт ночью понизит температуру воздуха до минус 2. Днём также будет совсем некомфортно – всего плюс 1, сильный ветер, дождь, мокрый снег, слякоть.

В выходные через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт. В результате чего резко усилится ветер, его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. На фоне снега с дождём и температурного фона от плюс 1 до нуля, вновь будет ощущаться гораздо холоднее. В ночь на понедельник, 30 ноября возможен снегопад и падение столбиков термометров до минус 3-5.