Путин продлил на год антисанкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Указ продляет действие специальных экономических мер, предусмотренных президентским указом от 6 августа 2014 года.

Согласно указу «запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».