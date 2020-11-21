Путин выступил на саммите G-20

Президент России Владимир Путин выступил на саммите «Большой двадцатки», проходящим в онлайн-формате. Повестке форума – это вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, восстановления мировой экономики, сотрудничество в сфере цифровой экономики, борьба с изменением климата и противодействия коррупции.

Президент России заявил, что эпидемия коронавируса и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, невиданный со времен Великой депрессии.

«Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов. И главным риском, конечно, остаётся вероятность – несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная так называемая «застойная» безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить», – сказал Путин.