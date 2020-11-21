Россия ввела санкции в отношении 25 граждан Великобритании

МИД РФ сообщил о введении ответных персональных санкций в отношении 25 граждан Великобритании, им запрещен въезд в Россию. Санкции введены в ответ на санкции введенные Лондоном в июле 2020 года по «делу Магнитского».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.