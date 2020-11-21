США угрожают санкциями участникам проекта «Северный поток – 2»

Власти США связываются с европейскими компаниями, участвующими в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2» и предупреждают их об угрозе санкций сот стороны Вашингтона.

В частности, высокопоставленный представитель администрации американского правительства заявил, что «этот трубопровод не состоится», передаёт агентство DPA.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы вводить ограничительные меры против компаний Старого Света.

«Для этого мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта», – пояснил он, не став уточнять, о каких конкретно компаниях идёт речь.

Кроме того, представитель правительства США также выразил мнение, что «Северный поток – 2» – «геополитический проект, который Москва будет использовать для шантажа Европы».