Турция отправит военных в Азербайджан

Турецкие военные уже в самое ближайшее время отправятся в Азербайджан.

Как рассказал агентству Anadolu министр обороны Турции, сухопутные войска уже завершили подготовку и вскоре отправятся в Азербайджан выполнять свой долг.

Напомним, 17 ноября турецкий парламент одобрил указ президента Турции Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан.

По его мнению турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ.

«Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – говорится в указе.