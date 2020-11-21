В Германии произошли стычки полиции и корона-скептиков

Власти города Лейпциг не разрешили проведение демонстрации «Жизнь после Короны», однако 500 противников ограничений, связанных с пандемией, вышли в центр города – сообщает Deutsche Welle. Затем в центр Лейпцига вышли на демонстрацию сторонники ограничений, введенных правительством. В результате произошли стычки между противостоящими друг другу демонстрантами и полицией.

7 ноября, власти Лейпцига разогнали демонстрацию против антивирусных мер на которую собрались 20 тысяч участников, поскольку демонстранты не соблюдали требования по ношению защитных масок и социальную дистанцию.