В Израиле рассказали о планах покупки российской вакцины от коронавируса

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что власти страны заинтересованы в приобретении российской вакцины. Всего планируется закупить 1,5 млн доз препарата «Спутник V». Его поставки возможны по завершению всех необходимых испытаний и решения процедурных вопросов в Израиле, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом дипломат подчеркнул, что точной информации по техническим вопросам о датах поставок вакцины посольство пока не располагает.

Кроме того, Бен Цви рассказал, что Израиль также ведёт работу по разработке собственной вакцины, которая сейчас находится в стадии испытаний.

«Наша вакцина немного другая. Вакцинирование российским препаратом проходит в два этапа, а израильскому требуется только один укол», – резюмировал дипломат.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V», которая была разработана специалистами Центра им. Н. Гамалеи. После этого Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Ранее сообщалось, в России за последние сутки выявили 24 822 новых заболевших, что стало новым рекордом за всё время пандемии.

Всего к утру 21 ноября общее число заболевших COVIDD-19 составляет 2 064 748. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 577 435 (+26 021) человек, активных случаев – 451 535 (-1 666). Жертвами инфекции в стране стали 35 778 человек – 467 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 7 168, что также стало суточным рекордом. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+2 476), Подмосковье (+916), Нижегородская область (+451) и Свердловская область (+378).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.