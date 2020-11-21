В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 75 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 75 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 8 308 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 74 пациента, а у 7 168 человек был выявлен коронавирус.

Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 547 138 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года ввел в столице новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, с 23:00 до 06:00 будут закрыты для обслуживания посетителей точки общепита (рестораны, кафе, бары, кальянные). Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционную систему обучения. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращена до 25% от общего количества мест. Проведение других культурных, развлекательных и просветительских мероприятий в Москве приостановлено.

20 ноября Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве контролируемая и управляемая.