Эрдоган потребовал принять Турцию в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган, обращаясь в воскресенье в режиме видеоконференции к функционерам своей политической силы «Партия справедливости и развития», заявил, что Брюссель должен «выполнить обещание» о вступлении Анкары в Евросоюз, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

«Выполните обещания, данные Анкаре, начиная полноправным членством в Евросоюзе и до темы мигрантов. Это позволит сообща и максимально эффективно продвигать сотрудничество», – сказал Эрдоган.

В 1999 году Турция стала страной-кандидатом на вступление в ЕС, а в 2005 году начались переговоры о ее вступлении в Евросоюз.

В 2015 году Эрдоган заявил, что Анкара больше не стремиться стать членом ЕС.

Евросоюз активно критикует Эрдогана за давление на судебную систему, СМИ, систему образование и гражданское общество.

В августе 2020 года Турция едва на вступила в вооруженный конфликт с греческими и французскими вооруженными силами. Поводом стали претензии Анкары на шельф греческих островов и Кипра.

В октябре 2020 года Эрдоган заявил о «европейском фашизме» по отношению к мусульманам. После заявлений Эрдогана по Франции и Австрии прокатилась волна исламских терактов.