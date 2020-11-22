Газификация России

В 2020 году российский экспорт газа с двумя проблемами – падением цен и сокращением объема поставок. Однако благодаря этому газовая промышленность может обратить свое внимание на отечественного потребителя. В настоящее время уровень газификации российских населенных пунктов составляет 70,1%. Для сравнения в богатых газом Туркмении и Азербайджане уровень газификации превышает 90%. В утвержденной в апреле текущего года «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года» поставлена задача довести средний уровень газификации к концу целевого периода до 83%.Теперь эти неспешные темпы перестали устраивать Владимира Путина. Поручение президента предусматривает «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», – пишет Журнал «Эксперт» в свежем номере.