Коронавирус в России: заболевших COVID-19 за сутки снова более 24,5 тыс.

По данным информации оперативного штаба, в нашей стране за последние сутки выявили 24 518 новых заболевших.

Всего к утру 22 ноября общее число инфицированных COVID-19 в РФ составляет 2 089 329. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 595 443 (+18 008) человек, активных случаев – 457 707 (+6 172). Жертвами инфекции в России стали 36 179 человек – 401 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6 575, что также стало суточным рекордом. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+2 668), Подмосковье (+949), Нижегородская область (+448) и Свердловская область (+385).

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки умерло 75 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от COVID-19 в столице составило 8 308 человек. Накануне в Москве от СOVID-19 скончалось 74 пациента, а у 7 168 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 547 138 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года ввёл в столице новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, с 23:00 до 06:00 будут закрыты для обслуживания посетителей точки общепита (рестораны, кафе, бары, кальянные). Студенты вузов и колледжей переводятся на дистанционную систему обучения. Транспортные карты учащихся и студентов временно заблокируют, им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращена до 25% от общего количества мест. Проведение других культурных, развлекательных и просветительских мероприятий в Москве приостановлено.

20 ноября Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве контролируемая и управляемая.

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать нашу страну в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.