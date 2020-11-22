Le Figaro: Франция ослабит карантин

24 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон планирует вступить с обращением к нации, в котором объявит о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавируса, сообщает французская газета Le Figaro. По информации издания карантинные ограничения будут сниматься в несколько этапов – первый начнется с 1 декабря 2020, а второй в январе 2021 года.

В период с 30 октября до 1 декабря во Франции был ужесточен карантин. Запрещена работа баров и ресторанов, а выходить из дома можно разрешается только для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома. По требованию правительства максимально возможное число сотрудников всех предприятий были переведены будут перейти на удаленную форму работы, а средние школы остались открытыми.