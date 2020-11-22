Массовая вакцинация населения США от коронавируса начнется после 10 декабря

Руководитель правительственной программы по вакцинации населения США от коронавируса Монсеф Слауи в интервью CNN заявил, что первые прививки могут быть сделаны уже 11 декабря текущего года. Он сказал, что компания Pfizer подала заявку на регистрацию свой вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заседание которого назначено на 10 декабря.

«Наш план состоит в том, чтобы отправить вакцины в места иммунизации в течение 24 часов после ее одобрения, так что я ожидаю, что, может быть, это произойдет на второй день после одобрения, то есть 11-12 декабря», – сказал Монсеф Слауи.