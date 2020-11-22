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Названы пугающие свойства мутировавшего коронавируса

Москва, 22.11.2020

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о двух пугающих свойствах мутировавшего в популяции норок коронавируса COVID-19.

По словам специалиста, учёные которые изучили ранее организм заболевших норок, выявили сразу четыре мутации, придающие COVID-19 новые, пугающие свойства этого вируса. В частности, она отметила, что одним из таких является более активное выделение вируса, передаёт РИА Новости.

«Если такой вирус начнёт гулять в популяции человека гулять, то будет больше так называемых суперраспространителей. Другими словами, те, кто подхватит этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей», – пояснила Баранова.

Кроме того, она подчеркнула, что пока в естественных условиях такого ещё не происходило. Однако данный вывод можно сделать из лабораторных исследований.

Вторым пугающим свойством мутировавшего коронавируса является ослабевшая восприимчивость к нейтрализующим сывороткам, взятых у людей, переболевших оригинальным COVID-19. Установлено, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать коронавирус.

«Это означит, что иммунитет, который был приобретён на оригинальный вирус, не защищает от коронавируса норок. Не у всех людей, у некоторых всё равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории США было зафиксировано 195 542 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, что стало самым высоким значением с начала пандемии, а 1 878 человек скончалось от COVID-19.

Всего с начала пандемии на территории США зафиксировано 11 910 858 случаев заражения коронавирусом и 254 413 летальных случаев.  

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