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Прогноз погоды: Россию ждёт удивительный декабрь

Москва, 22.11.2020
  • Прогноз погоды: Россию ждёт удивительный декабрь

Андрей Васильев/ТАСС

Мы уже столько слышали прогнозов погоды на первый месяц календарной зимы, что сбились со счёта. Синоптики в очередной раз говорят, что россиян ждёт удивительный декабрь. Дело в том, что метеорологи, кажется, наконец-то определились и пришли к одному мнению: начало зимнего сезона будет теплее, чем обычно.

А вот с другой стороны – чему тут удивляться? У нас уже не первый год нет зимы в её классическом понимании: климат явно становится теплее в России, а в этом году так вообще сюрприз за сюрпризом: то весна ранняя, то лето холодное, то резкая жара, то в ноябре стоит стабильный плюс причём там, где давно должны трещать морозы.

В общем синоптики решили, что декабрь удивит всю страну и везде без исключения будет хоть на пару-тройку градусов, но выше климатической нормы.

Погода в декабре в Москве

Москвичей, по прогнозу синоптиков, ждёт и правда удивительный декабрь. Начнётся он с плюсовой температуры, хотя осадков будет довольно много: снежный покров к концу месяца ожидается около 20 см. Но, периодами его будет орошать дождём, так что гололедица обеспечена.

Первая неделя декабря пройдёт в столичном регионе под знаком «плюс»: на градусниках столбики будут подниматься до отметки 5-6 выше нуля, а с неба пойдёт снег с дождем. Первые выходные зимы обещают быть морозными: днем минус 6, после полуночи – минус 8. Будет пасмурно, но снег и дождь перестанут омрачать жизнь жителей города и гостей столицы ужасной слякотью.

Вторая декада будет проходить с минусовой температурой, правда установится очень небольшой морозец: в среднем минус 3-5, местами до минус 8. Ожидается снег, иногда сильный. Третья декада начнётся снова с потепления – днём будет от нуля до плюс 3, мокрый снег, снег с дождём. В новогоднюю ночь синоптики обещают похолодание – с боем курантов воздух остынет до минус 7-9, снега не ожидается.

Прогноз погоды на декабрь в Петербурге

Жители Петербурга с трудом будут определяться – зима на дворе или ещё нет, а может и уже нет.  Удивит декабрь, прежде всего, плюсовой температурой с редкими морозными деньками и гололёдом на дорогах города.

При этом, по прогнозам синоптиков, начнётся первый зимний месяц с плюс 2-4 и мокрого снега, переходящего в дождь. Практически все первые 5-7 дней декабря будут такими неприятными: тепло, мокро, слякотно.

Затем немного подморозит до минус 4-6, но это на пару дней, не больше, а потом снова потепление до плюс 4 и снова мокрый снег. Такие небольшие качели будут весь месяц без какой-либо стабильности.

Относительно осадков – к единому мнению синоптики так и не пришли: одни говорят, что их будет очень мало, а другие прогнозируют, что прилично и найти сухой день будет затруднительно. В общем – пока не проверим, не узнаем. На Новый Год метеорологи обещают жителям Северной столицы небольшой мороз – около минус 2-4. В общем, зима в СПб будет совершенно точно много теплее климатической нормы.

Погода в декабре на Урале и в Сибири

На Урале всё не так однозначно, но декабрь точно будет удивительным и тут. Так, Екатеринбург и область, по прогнозу синоптиков, ждут погодные качели. Начало месяца ожидается не сильно морозным – минус 7-8 примерно. Затем – резкое потепление до плюс 4 и снег с дождём, а через пару дней столь же резкое похолодание до 15-17, а местами до минус 22. Но вскоре столбики термометров опять поползут вверх, и третья декада декабря начнётся с минус 1 и мокрого снега.

В Челябинске будет примерно такая же погода, как и в Екатеринбурге – качели от морозов к резкому потеплению.

Нестабильная климатическая обстановка ожидается также в Сургуте. Здесь первый зимний месяц начнется с оттепели до плюс 3. После придут кусачие морозы до минус 20, конец месяца ожидается относительно тёплым для региона – минус 10-15. Также будет и в Ханты-Мансийске, что тоже удивительно для декабря – температура однозначно выше климатической нормы.

В Сибири прогнозируется довольно мягкая погода: Новосибирск и Томск войдут в зиму с небольшим морозцем в среднем около минус 7-8, в середине месяца эти сибирские города ждёт похолодание до минус 20 в дневные часы, а по ночам до минус 25. Но ближе к праздникам снова потеплеет и на Новый Год синоптики ждут всего минус 10 днём и  минус 15 – ночью.  А вот осадков в декабре здесь особо не планируется.

На Алтае будет довольно тепло – в начале месяца градусники не опустятся даже до минус 10, а вот во второй декаде месяца немного подморозит: в среднем до минус 15, местами до минус 20. Ближе к новогодней ночи столбики термометров поползут вверх, и температура в дневные часы установится на отметке минус 6-8

Прогноз погоды на декабрь в Приморье

В Приморье декабрь обещает быть удивление тёплым. Во Владивостоке, недавно пострадавшем от ледяного дождя, первый зимний месяц будет проходить практически без морозов: плюс 3-5 минимум до 14 декабря. Похолодание возможно лишь в 20-х числах и то всего до минус 6 в светлое время суток. Осадков практически не будет – солнце, хорошая погода, иногда легкий морозец.

В Находке тоже погода ожидается выше климатической нормы – почти весь месяц плюсовая температура, осадков не будет, а настоящая русская зима придёт сюда не раньше середины декабря, когда столбики градусников опустятся до отметки минус 6.

Прогноз погоды на декабрь в южных регионах страны

Ставропольский край декабрь, по прогнозу синоптиков, проведёт в удивительном тепле, без осадков: градусники станут показывать плюс 5-7, пара дождливых дней, облачность в основном переменная.

В Краснодарском крае будет ещё теплее – плюс 15 днём, по ночам немногим прохладнее. Дождей правда побольше, а ближе к Новому Году придет и похолодание до плюс 6.

В Крыму декабрь будет дождливым, хотя и очень тёплым даже по меркам этого региона: плюс 10-12. Небольшое похолодание придёт на полуостров ближе к концу месяца: плюс 7, дожди, слякоть, ветер.

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