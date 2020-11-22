Путин поздравит избранного президента США после окончания юридического противостояния в Соединенных Штатах

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не поздравляет победителя президентских выборов в США поскольку ожидает официального завершения юридических процедур.

«Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки, не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится, мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния... Мы с уважением относимся ко всем: и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», – сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

3 ноября в США прошли президентские выборы, но официальные результаты подсчета голосов до сих пор не объявлены.

7 ноября большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в нескольких штатах и Верховный суд США.