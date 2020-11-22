Раскрыта цена американской вакцины от коронавируса

Стефан Бансель – генеральный директор фармацевтической компании Moderna (США) – раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса COVID-19. По его словам, для стран Европы стоимость одной дозы вакцины Moderna составит 25-37 долл. в зависимости от объёмов заказа, пишет газета Welt am Sonntag.

Как пояснил Бансель, это справедливая цена, учитывая то, во сколько обходится лечение тяжелой формы коронавируса. Кроме того, он подчеркнул, что Moderna не гонится за максимальной прибылью. При этом Бансель отметил, что ещё до конца этого года компания произведёт 20 млн доз вакцины, но для государств Старого Света будет доступна лишь небольшая часть.

«В настоящее время мы близки к подписанию договора с ЕК о поставках вакцины, и окончательно этот вопрос будет решён в течение нескольких дней», – резюмировал генеральный директор фармацевтической компании Moderna.

Напомним, в начале недели стало известно, что компания Moderna Inc сообщила о том, что в ходе клинических испытаний на поздней фазе её вакцина показала 94,5% эффективности в предотвращении заражения коронавирусом.

Таким образом, вместе с вакциной Pfizer США могут уже в декабре 2020 года получить 60 млн доз двух эффективных препаратов, разрешённых к экстренному использованию.