Сорвалось крупнейшее китайское IPO

IPO китайского финтех-гиганта Ant Group отменили в самый последний момент — когда до запуска торгов на Гонконгской и Шанхайской биржах оставалось чуть больше суток. Предполагалось, что за 11% Ant Group Джек Ма и другие инвесторы выручат 34 млрд долларов, а весь бизнес компании будет оценен примерно в 310 млрд. Китайские регуляторы в ответ внезапно ввели новые правила регулирования онлайн-кредитования, составляющего значительную часть бизнеса Ant, и заставили компанию отложить IPO, которое к тому моменту почти завершилось и должно было стать крупнейшим в истории размещений мировых бирж в целом.

Подробнее о финансовой империи Джека Ма читайте в статье «Инвесторов спасли от китайского финтеха».