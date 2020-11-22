Трамп посоветовал Байдену не спешить с формированием своего кабинета

Президент США Дональд Трамп заявил об обнаруженных сотнях тысяч нарушений на прошедших президентских выборах и посоветовал своему сопернику, кандидату от Демократической партии США Джо Байдену не торопиться формировать правительство.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда моя команда юристов обнаружила сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы «перевернуть» по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и законодательных собраний хватит смелости сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Мир следит за нами», – написал Трамп в твиттере.

3 ноября в США прошли президентские выборы, но официальные результаты подсчета голосов до сих пор не объявлены. 7 ноября большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов Джо Байдена и он начал формирование своего правительства. Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в нескольких штатах и Верховный суд США.