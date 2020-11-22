В Минске силовики разгоняют еще не начавшийся митинг оппозиции

В столице Белоруссии власти пытаются не дать возможность оппозиции провести очередное воскресное шествие. В центр города традиционно стянуты силовики и спецтехника, перекрыты рад улиц, отключен мобильный интернет и не работает общественный транспорт.

Но на этот раз власти пытаются не допустить формирования колонн оппозиции даже на окраинах города. По сообщению белорусского издания TUT.BY силовики начали разгон людей, которые собрались у станции метро Каменная Горка, расположенной в восьми километрах на западе от центра Минска. Судя по видео, размещенном изданием в своем телеграм-канале, силовики применяют против стоящих у станции метро граждан светошумовые гранаты. Кроме того, в разных районах столицы идут массовые задержания прохожих.

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии обострилась после убийства 12 ноября 31-летнего Романа Бондаренко, который был избит сторонниками президента Белоруссии Александра Лукашенко во дворе собственного дома. «Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только подвергали прямым и жестоким репрессиям собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия», – заявили в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – со дня проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.