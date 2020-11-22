ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса

Специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро предупредил об опасности третьей волны коронавируса в Европе, которая по его данным, может начаться в начале 2021 года.

Как подчеркнул Набарро, страны Старого Света не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую, передаёт издание Badener Tagblatt

«Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяла под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если в ближайшее время не будет построена необходимая инфраструктура, то третья волна накроет страны Старого Света уже в начале следующего года», – убеждён Набарро.

При этом он отметил, что перед многими государствами Западной Европы сейчас стоит задача снова взять вирус под контроль, не прибегая к жёстким карантинам. Также Набарро подчеркнул, что в Восточной Европе ситуация с COVID-19 немного лучше из-за очень четкой коммуникации между властями и населением.