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Акции AstraZeneca упали после данных об эффективности вакцины от COVID-19

Москва, 23.11.2020
  • Акции AstraZeneca упали после данных об эффективности вакцины от COVID-19

Zuma\TASS

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca упали в цене после сообщения об эффективности её вакцины от COVID-19. В частности, утром её бумаги снижались почти на 2%.

Сегодня утром AstraZeneca опубликовала данные о том, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от COVID-19, которая разрабатывается совместно с учёными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне всего 70%. Как пояснили в AstraZeneca, участники исследования получали два разных варианта дозировки вакцины от коронавируса. При этом один из них показал эффективность на уровне 90%, другой – всего на уровне 60%. Таким образом, средний анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19, но всего на 70%.

Как считают аналитики, торговые площадки ждали более высоких оценок по эффективности вакцины от AstraZeneca. Напомним, ещё на прошлой неделе в компаниях Pfizer и Moderna заявили, что согласно их испытаниям на последней фазе вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5%, что значительно выше чем AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что руководитель правительственной программы по вакцинации населения США от коронавируса Монсеф Слауи заявил, что первые прививки от COVID-19 могут быть сделаны уже 11 декабря этого года.

По его словам, компания Pfizer подала заявку на регистрацию свой вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заседание которого назначено на 10 декабря.

«Наш план состоит в том, чтобы отправить вакцины в места иммунизации в течение 24 часов после её одобрения, так что я ожидаю, что, может быть, это произойдет на второй день после одобрения, то есть 11-12 декабря», – сказал Монсеф Слауи.

Наша справка

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании. AstraZeneca ведёт разработку, производство и реализацию фармацевтических и биотехнологических препаратов.

Штаб-квартира компании находится в Лондоне (Великобритания). Научно-исследовательские центры расположены в городах Кембридж (Великобритания), Гейтерсберг (США) и Мёльндаль (Швеция). Всего в научных исследованиях и разработках задействовано около 9 тыс. человек.

В начале июня 2020 года AstraZeneca приступила к производству вакцины AZD1222 от коронавируса. Предварительная цена одной дозы вакцины составит 25-37 долл. При этом её создатели надеются на то, что при совершенствовании разработки эффективность вакцины может увеличиться до 90%.

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