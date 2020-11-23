Акции дня: трейдеры скупают бумаги «Селигдара» перед закрытием реестра

Трейдеры начали скупать акции золотодобывающей компании «Селигдар» перед закрытием реестра акционеров, которое состоится в четверг, 26 ноября. В понедельник и вторник у трейдеров последний шанс купить акции с возможностью получить дивиденды за последний отчетный период. По итогам дневной сессии обыкновенный акции выросли на +1,23% до 50,01 рублей, а «префы» на +3,72% до 48,75 рублей.

Ранее акционеры «Селигдара» на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020 года на общую сумму 2,48 млрд рублей. Так, на обыкновенную акцию придется 2,55 рублей, а на привилегированную акцию 2,25 рублей. Выплаты планируют произвести 14 декабря.

Индекс Мосбиржи упал на -0,14% до 3046,93 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,39% до 1257,8 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 45,76 долларов за баррель (+1,78%). Российская валюта слабела – 76,34 рублей за доллар.