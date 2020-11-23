Байден назвал кандидатов на посты в своей администрации

Штаб кандидата на должность президента США от Демократической партии Джо Байдена назвал список кандидатур на посты в будущем правительстве.

Должность госсекретаря (министра иностранных дел) займет Энтони Блинкен, который занимал пост заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме. Министром внутренней безопасности США станет Алехандро Майоркас, который занимал пост заместителя министра внутренней безопасности при Обаме. должность постпреда при ООН — Линда Томас-Гринфилд, которая при Обаме занимала должность помощника госсекретаря по вопросам Африки. Советником по национальной безопасности станет Джейк Салливан, который был советник по национальной безопасности вице-президента США Джо Байдена. А директором ЦРУ будет Эврил Хейнс, которая была советником по национальной безопасности Барака Обамы.

3 ноября в США прошли президентские выборы, но официальные результаты подсчета голосов до сих пор не объявлены.

7 ноября большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в нескольких штатах и Верховный суд США.