Чубайс не ушел под Шувалова

Время оптимизации

Правительство начало масштабную оптимизацию институтов развития. Для ряда организаций это означает ликвидацию. Восемь институтов отходят под управление ВЭБ.РФ, а часть объединят с другими, перекликающимися по функционалу.

«Чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом Президента», — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

До сегодняшнего дня в России насчитывалось 40 институтов развития. По словам Мишустина, правительство проанализировало их деятельность. Перед каждой организацией ставились конкретные задачи и требовались «совершенно определённые действия, которые в своё время дали значимые результаты». Однако появились новые вызовы, требующие серьезной перестройки.

«Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития. Отсутствуют единые механизмы управления. Есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями», — пояснил глава кабмина.

Под руку ВЭБа

Ликвидации подлежат восемь структур: Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий, Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Частично их функции распределят по профильным ведомствам, часть отойдет к ВЭБу.

На базе ВЭБ.РФ правительство создает крупный инвестиционный блок. Под его управлением окажутся Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Не много ли для одной государственной корпорации развития? В самой корпорации явно полагают, что ноша по силам.

«Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов участвовал на всех этапах разработки сценария преобразований. На базе ВЭБ.РФ планируется сформировать единый, большой инвестиционный блок для управления деятельностью указанных организаций», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации, — «Конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан».

«Шувалов имеет огромный опыт работы в правительстве. И я думаю, что в этом смысле это позволит скоординировать работу институтов развития с деятельностью, видением правительства. И, учитывая опыт Шувалова, ему под силу будет поставить под контроль такое количество разных институтов развития», — рассуждает главный экономист Альфа-банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова, комментарий которой приводит ТАСС.

Достаточно оптимистично на консолидацию смотрит и недавно назначенный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как он сообщил прессе, ко второму кварталу следующего года институты развития Дальнего Востока и Арктики объединят в единую структуру в рамках ВЭБ.РФ. Это Фонд развития Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Я думаю, до конца первого квартала 2021 года у всей системы по развитию Дальнего Востока и Арктики будет один суперинститут развития. И в рамках ВЭБа будет также создана специальная группа, которая будет работать в единой повестке с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, которая будет предлагать те же финансовые продукты и даже больше», — заявил Чекунков журналистам.

«Роснано» прочно объединено в общественном восприятии с его бессменным до настоящего времени главой Анатолием Чубайсом. До сих пор эта госкорпорация действовала абсолютно независимо, то и можно ожидать от организации, возглавляемой столь ярким лидером. Естественным было ожидать сообщений о его реакции на эти события. Можно также вспомнить, что недавно он опровергал слухи о своей отставке.

Косвенные сведения о такой реакции можно почерпнуть из сообщения агентства РБК, первым в понедельник утром давшем утечку о начале очередной оптимизации. Агентство передало, что предстоит замена главы госкорпорации (где, по его сообщению, отказались от комментариев). На место Анатолия Чубайса якобы рассматривается зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Лучше меньше, да лучше

В целом эксперты восприняли новость об оптимизации достаточно позитивно. Большинство согласно с главой кабмина относительно того, что немалые ресурсы были рассеяны по множеству организаций, друг друга дублирующих.

Как заявил «Эксперт-онлайн» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, через благодаря такой консолидируются и денежные, и управленческие, и технологические ресурсы. И это должно повысить оперативность решения задач. «Сокращается цепочка принятия решений, различных согласований. Такая политика в целом позволит правительству принимать оперативные стратегии развития, направлять освобожденные ресурсы на направления, которые в них больше нуждаются в конкретный момент. Это сделает структуру институтов развития более подвижной, менее бюрократизированной, что отвечает задачам текущего времени», — заявил Сигал.

С тем, что реорганизация — стратегически важное решение, согласен и глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. «Это более эффективная система управления институтами развития и будет подчинена одной цели — развитию национальных проектов. То есть они будут работать на общую цель», — заявил он ТАСС.

Не секрет, что к ряду организаций, подвергшихся «оптимизации» были претензии и у правительства, и у Счетной Палаты. Например, в августе этого года аудиторы проверили корпорацию МСП.

«Задачи Корпорации, предусмотренные Указом Президента № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства», в целом учтены в актах Правительства и Федеральном законе № 209. Однако часть из них описана либо более узко, чем в Указе, либо в иной формулировке», — отметил тогда аудитор Данил Шилков.

Например, корпорация не справлялась с вполне конкретной задачей — имущественной поддержкой субъектов МСП. То есть, передачей малому и среднему бизнесу недвижимость в собственность или в пользование. Но Корпорация не являлась оператором государственного и муниципального имущества, предназначенного для этих целей. А посему помогала только советом — предоставляла консультационные и информационные услуги.

Кроме того, у Корпорации не было программы развития на долгосрочный период. «Это не позволяет в полной мере обеспечить заинтересованность Корпорации в достижении основных приоритетов, целей и задач, предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации в сфере развития МСП», — комментировал ситуацию Шилков.

С долгосрочными целями и задачами, равно как и с недвижимостью, предстоит теперь разбираться ВЭБу. И возможно, он даже справится. Все-таки эксперты верят в Шувалова.

Однако во всей этой череде трансформаций есть и те, которые даже экспертам не совсем понятны. В частности — создание «Универсального банка» на базе МСП Банка и Банка «ДОМ.РФ». На фоне остальных, вполне логичных объединений, это — настоящая белая ворона. По большому счету, эти организации объединяет разве что слово «Банк». «Это как скрестить ежа и ужа», — прокомментировал загадочное слияние один из собеседников «Эксперт-онлайн», пожелавший остаться анонимным. Но, по всей видимости, непростые времена требуют и таких, «гибридных» решений. Только любопытно, что из этого вырастет.