Эксперты прогнозируют спад на российском авторынке

В текущем году продажи автомобилей в России снизятся на 15%, до 1,5 млн машин, говорится в обзоре «Открытие Research», которое имеется в распоряжении ТАСС. В последующие два года ожидается восстановление до 1,6 млн, однако, эпидемия и, связанные с ней ограничения, нанесли значительный урон экономике, говорится в обзоре.

«Одним из серьезно пострадавших секторов экономики стал автомобильный рынок. По прогнозу в 2020 году падение продаж легковых автомобилей достигнет 15%, до 1 490 тыс. единиц», - отмечается в обзоре.

В общей сложности за 10 месяцев текущего года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%, новых автомобилей было продано примерно 1,2 млн единиц, как и в прошлом году за период с января по сентябрь, говорится в документе.

Однако аналитики банка «Открытие» уверены, что негативная динамика на автомобильном рынке начала проявляться еще до пандемии, в период с 2013 по 2016 годы из-за «перегрева рынка в предыдущие годы».

«Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, рост инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса», - говорится в документе.

Рост спроса на автомобили начал восстанавливаться летом текущего года после снятия ограничений, наибольший рост продаж отмечен в июле, кода было продано 141,9 тыс. легковых автомобилей.