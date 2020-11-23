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Качественная сантехника: особенности выбора

Москва, 23.11.2020
Маркетологи делят потребителей на две категории: представители первой категории руководствуются разумом и ведут себя рационально с учетом своей платежеспособности, представители второй категории руководствуются эмоциями и совершают спонтанные покупки, не уделяя должного внимания своим финансовым возможностям.

Однако при выборе сантехники от поставщика представители обеих категорий выдвигают одинаковые требования и руководствуются одними и теми же критериями, в том числе:

  • Стоимость сантехники. Большинство потребителей убеждено, что чем она выше, тем лучше. Покупатели готовы раз в несколько лет менять мебель или клеить новые обои, однако сантехнику устанавливают на десятилетия. Дешевая сантехника ассоциируется с ржавчиной, подтеканием, постоянным ремонтом и частыми вызовами слесаря.
  • Страна-изготовитель. В тройку лидеров входят Италия, ФРГ и Франция. На четвертом и пятом местах находятся Россия и Китай.
  • Внешний вид. Важную роль при выборе сантехники играют форма и цвет. Ее качество непосредственно связано с внешним видом. Чем более изысканно выглядит сантехника, тем большей надежностью и долговечностью она обладает.
  • Материал изготовления. От него напрямую зависят долговечность сантехники и удобство ухода. Для потребителей принципиальное значение имеет защита от ржавчины, разводов и серого налета. Важную роль играет и стойкость к ударам – на сантехнике не должны от малейших механических воздействий появляться трещины или сколы.
  • Габариты. При рассмотрении этого критерия потребители отталкиваются от площади помещения, в котором будет установлена сантехника. Кроме того, в ряде случаев важную роль играют конструктивные особенности сантехнических приборов.

Выбор сантехники во многом зависит и от квалификации продавца в торговом зале. Если потребитель имеет возможность воспользоваться в магазине обширным спектром услуг, то он будет посещать его многократно. Здесь большое значение имеет компетенция продавца, его стремление оказать помощь покупателю, максимально полно удовлетворить его запросы. Весьма желательно, чтобы покупатель в торговом зале имел возможность:

  • выбрать сантехнику подходящего размера и дизайна;
  • получить консультацию по монтажу сантехники и уходу за ней;
  • получить наглядные инструкции, как воспользоваться дополнительными функциями сантехнических приборов;
  • воспользоваться дизайнерскими услугами;
  • воспользоваться быстрой доставкой.
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