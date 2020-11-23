Качественная сантехника: особенности выбора

Однако при выборе сантехники от поставщика представители обеих категорий выдвигают одинаковые требования и руководствуются одними и теми же критериями, в том числе:

Стоимость сантехники. Большинство потребителей убеждено, что чем она выше, тем лучше. Покупатели готовы раз в несколько лет менять мебель или клеить новые обои, однако сантехнику устанавливают на десятилетия. Дешевая сантехника ассоциируется с ржавчиной, подтеканием, постоянным ремонтом и частыми вызовами слесаря.

Страна-изготовитель. В тройку лидеров входят Италия, ФРГ и Франция. На четвертом и пятом местах находятся Россия и Китай.

Внешний вид. Важную роль при выборе сантехники играют форма и цвет. Ее качество непосредственно связано с внешним видом. Чем более изысканно выглядит сантехника, тем большей надежностью и долговечностью она обладает.

Материал изготовления. От него напрямую зависят долговечность сантехники и удобство ухода. Для потребителей принципиальное значение имеет защита от ржавчины, разводов и серого налета. Важную роль играет и стойкость к ударам – на сантехнике не должны от малейших механических воздействий появляться трещины или сколы.

Габариты. При рассмотрении этого критерия потребители отталкиваются от площади помещения, в котором будет установлена сантехника. Кроме того, в ряде случаев важную роль играют конструктивные особенности сантехнических приборов.

Выбор сантехники во многом зависит и от квалификации продавца в торговом зале. Если потребитель имеет возможность воспользоваться в магазине обширным спектром услуг, то он будет посещать его многократно. Здесь большое значение имеет компетенция продавца, его стремление оказать помощь покупателю, максимально полно удовлетворить его запросы. Весьма желательно, чтобы покупатель в торговом зале имел возможность: