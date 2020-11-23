Курс доллара: названа главная угроза для рубля

Рубль завершил очередную рабочую неделю на разнонаправленной динамике, немного подешевев к доллару и совсем несущественно подорожав к евро.

Российская валюта начала торги пятницы с отметок 76,18 за доллар и 90,40 – за евро. В 19:00 мск к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 76,11 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия четверга. Евро же просел до 90,23 (-10,25 коп.).

Таким образом, незначительные колебания рубля в конце прошедшей недели к основным резервным мировым валютам стали следствием противоречивых сигналов, которые вечером в пятницу поступали с глобальных рынков капитала. При этом устойчивые позиции рубля в любой момент могут смениться ослаблением, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире. Это давит на все валюты ЕМ, а значит и на рубль, снижая аппетит к риску глобальных игроков. Между тем рубль поддержали растущие цены на «чёрное золото». Так, контракты на нефть сорта Brent в пятницу торговались по 44,40 долл. за бочку (+0,45%).

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 76,00-77,00, а в паре с евро – в диапазоне 90,00-91,00. По его мнению, эти показатели вполне объективны, учитывая новые коронавирусные ограничения в мире и нестабильные нефтяные котировки.

В свою очередь Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что помимо указанных факторов, нервозность инвесторов вызывают сохраняющиеся разногласия между американским Минфином и Федрезервом относительно действия некоторых программ экстренного кредитования центробанка США, завершение которых 31 декабря может существенно понизить способность ФРС поддерживать американскую финансовую систему.

«Мы ожидаем, что при отсутствии каких-то заметных сигналов рыночного или новостного характера рубль продолжит оставаться на нынешних позициях. По крайней мере в начале этой недели мы ждём пару доллар-рубль в границах 75,84-76,62, а пару евро-рубль в коридоре 90,08-90,68», – предположил эксперт.

По мнению Дмитрия Полевого из «Локо-инвест», в понедельник-вторник на фоне относительно спокойного внешнего фона возможно небольшое укрепление нацвалюты. Впрочем, он не исключил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом и негативных новостей о вакцинах от COVID-19 рубль может немного ослабнуть.

«Но значительных изменений курсовой динамики, как в одну, так и в другую сторону мы всё-таки не ждём», – подчеркнул Полевой.

В компании «Открытие Брокер» считают, что в ближайшей перспективе рубль имеет все шансы подорожать в обеих парах. При этом они отмечают, что в конце недели российская валюта торговалась без заметной волатильности.

Однако, как заметил Андрей Кочетков, рублю удалось в пятницу совсем чуть-чуть, но всё же прибавить в паре с евро.

«На предстоящей неделе можно ждать роста стоимости заимствований из-за налоговых платежей. Это наверняка поддержит рубль. А при сохранении нынешних цен на чёрное золото и спроса на рублёвую ликвидность есть вероятность, что наша валюта уйдёт ниже 76,00 к доллару и ниже 90,00 к евро», – отметил эксперт «Открытие Брокер».

А вот Алексей Антонов из «Алор Брокер», напротив не видит каких-то драйверов для укрепления рубля. По его мнению, пока не будет устойчивого роста мировых цен на «чёрное золото» и фундаментального улучшения ситуации в экономике РФ, говорить о каких-то новых горизонтах для нацвалюты не приходится.

«Да, рубль действительно на какое-то время может стать крепче 76,00 и даже торговаться по 75,00. Но это будет временным укреплением, которое вскоре сменится ослаблением», – уверен Антонов.

Владимир Зотов из казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) напомнил, что на завершившейся неделе рубль был очень устойчивым, торгуясь в диапазоне 75,60-76,60. По мнению эксперта, курсовую динамику формировало сразу несколько факторов, главными среди которых стали стабильные цены на нефть, которые ниже 44 долл. за бочку сорта Brent не падали.

Если же говорить о перспективах рубля на новую неделю, то эксперт ожидает, что наша валюта останется примерно на тех же позициях.

«Позитивно на курсе скажется очередной налоговый период, начавшийся в России. Как известно, 25 ноября, организации заплатят налоги на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС. А так как крупнейшие компании и экспортёры природных ресурсов станут конвертировать валютную выручку в рубли, то это приведёт к укреплению нацвалюты, которая, по нашему мнению, до конца начавшейся недели будет торговаться в диапазоне 75,50-76,50 за доллар и в коридоре 89,50-90,50 за евро», – резюмировал Зотов.