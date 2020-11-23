Менее 30% работников крупных предприятий Башкирии согласились на прививку от COVID

Менее 30% сотрудников крупных предприятий Башкирии согласились сделать себе прививку от коронавирусной инфекции нового типа, рассказал министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев. Он уточнил, что статистика собиралась по 70 самым крупным предприятиям республики.

«На сегодня порядка 28% привиты. Некоторое снижение произошло в конце недели, потому что вакцина закуплена, а сотрудники немного отказываются вакцинироваться», - рассказал глава ведомства в ходе совещания регионального правительства.

Было закуплено порядка 57 тыс. вакцин, в настоящее время использовано 32 тыс. доз вакцины, то есть примерно 25 тыс. доз в наличии на предприятиях.

«Порядка 45% сотрудникам мы должны сделать (прививку)», - сообщил Шельдяев.

По последним данным в республике выявлено в общей сложности 113 318 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки. Под наблюдением врачей находится 394 человека.