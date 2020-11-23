Москва увеличила несырьевой экспорт в 176 стран на более чем на 40% в 2020 году

Объем столичного несырьевого неэнергетического экспорта с января по сентябрь 2020 года вырос на 41,2% и составил 27,11 млрд долларов, по итогам аналогичного периода прошлого года объем ННЭ составлял 19,2 млрд долларов США, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт увеличился на 44,8% и составил 24,83 млрд долларов США, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 11% и составил 2,28 млрд долларов США. Московская продукция была экспортирована в 176 стран, а лидерами стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай», – рассказал заместитель мэра.

Несырьевой неэнергетический экспорт по большинству ключевых направлений показал положительную динамику: в Великобританию он вырос на 331%, в Китай – на 41%, в США – на 36%, а в Казахстан – на 1%.

«Великобритания импортировала несырьевой неэнергетической продукции Москвы на 9,57 млрд долларов США, Казахстан – на 1,88 млрд долларов США, США – на 1,76 млрд долларов США, Белоруссия – на 1,73 млрд долларов США и Китай – на 1,46 млрд долларов США. На эти пять стран приходится 60% всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы», – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Москва за девять месяцев этого года выполнила план по развитию промышленного экспорта столичного региона на 106,3%, экспорта продукции АПК – на 71,2%.

«В структуре стран-покупателей несырьевой неэнергетической продукции Москвы выделяют Гонконг, Германию и Японию – эти страны показали наибольший рост по отдельным товарным группам и вошли в десятку торговых партнеров Москвы. Объем экспорта в Гонконг увеличился более чем в 3,5 раза и составил 1,08 млрд долларов США, рост экспорта обусловлен увеличением поставок свинины более чем в 137 раз, средств для макияжа и ухода за кожей более чем в 4 раза. Московский экспорт в Германию вырос на 7,3% и составил 0,92 млрд долларов США, куда на 36,6% увеличился спрос на автотехнику, экспорт которой составил 5,11 млн долларов США. На 11% увеличился объем продаж несырьевой неэнергетической продукции в Японию и составил 0,8 млрд долларов США», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Для развития международной кооперации, промышленного и агропромышленного экспорта в столице работает центр «Моспром» https://prom.moscow/. Помимо этого, всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку столичные экспортно ориентированные компании могут получить в Московском экспортном центре.