На все продаваемые в стране гаджеты будут устанавливать российское ПО

В России на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, а также умные ТВ, которые будет произведены после 1 января 2021 года, станут устанавливать только отечественное программное обеспечение (ПО).

Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, в список программ, которые должны быть предустановлены, входят социальные сети, поисковики, мессенджеры, браузеры, новостные агрегаторы, программы для доступа в облачные хранилищаи и навигаторы

В перечень также включили сервисы электронных адресов, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио и видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», а также антивирусные программы.

Правом устанавливать программное обеспечение должны владеть Россия, субъект России, российское юридическое лицо или гражданин России.