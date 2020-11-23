Мировые цены на нефть рванули вверх на новостях об эффективности вакцин против COVID

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику на фоне новостей об эффективности разрабатываемых вакцин, рассказал рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

«Позитивные настроения по-прежнему вызваны недавними хорошими новостями об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса», - цитирует Reuters аналитика. Также Иннес добавляет, что оптимизм участникам рынка добавляет ожидание заседания ОПЕК+ 30 ноября. Как ожидается, участники альянса продлят текущие сокращения на 3-6 месяцев.

Трейдеры надеются, что появление вакцины от коронавирусной инфекции восстановит спрос на это сырье, резюмирует Иннес.

По данным на 7.35 по московскому времени стоимость фьючерсов сорта Brent с поставкой в феврале выросла на 0,4%, достигнув отметки $45,25 за баррель. Январские фьючерсы на Brent подорожали немного меньше - на 0,36%, до $45,12 доллара за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 0,24%, достигнув $42,52 доллара за баррель.