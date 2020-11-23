Новая реальность медицинской промышленности 2020: успехи VS трудности»

25 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная отечественной медицинской промышленности. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.
Существует мнение, что медицинская промышленность во время пандемии испытывает подъем, так ли легко было нарастить производство необходимого оборудования и обеспечить потребности здравоохранения? Каким образом компании, не занимающиеся ранее производством медицинского оборудования, смогли перестроить свою работу для развития других направлений промышленных секторов и рынков сбыта? С какими сложностями пришлось столкнуться при увеличении и диверсификации производства? Все ли медицинские изделия оказались востребованы в этот период?
Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире Иннопром онлайн уже в эту среду. Регистрация не требуется, просмотр для всех желающих по ссылке.
Генеральный партнер Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Спикеры онлайн сессии:
Модерировать дискуссию будет Виленский Андрей Витальевич - Генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС».