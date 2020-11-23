Новая реальность медицинской промышленности 2020: успехи VS трудности»

25 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная отечественной медицинской промышленности. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

Существует мнение, что медицинская промышленность во время пандемии испытывает подъем, так ли легко было нарастить производство необходимого оборудования и обеспечить потребности здравоохранения? Каким образом компании, не занимающиеся ранее производством медицинского оборудования, смогли перестроить свою работу для развития других направлений промышленных секторов и рынков сбыта? С какими сложностями пришлось столкнуться при увеличении и диверсификации производства? Все ли медицинские изделия оказались востребованы в этот период?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире Иннопром онлайн уже в эту среду. Регистрация не требуется, просмотр для всех желающих по ссылке.

Генеральный партнер Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры онлайн сессии:

Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России

Анна Бринёва, заместитель директора «Фонда развития промышленности»

Иван Ожгихин, заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции

Игорь Лифшиц, председатель совета директоров Фирмы «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС»

Виктор Антонов, председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец»

Станислав Гольдберг, генеральный директор Компании ГЕМ

Анатолий Дабагов, президент АО «МТЛ»

Виктор Назаров, генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская промышленность»

Иван Климачев, генеральный директор «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ»

Модерировать дискуссию будет Виленский Андрей Витальевич - Генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС».