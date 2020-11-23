Онколог назвал продукты, вызывающие рак

Российский онколог, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут спровоцировать рак.

По словам специалиста, обычная еда вообще не может вызвать развитие онкологических заболеваний, другие дело — как продукт был выращен или приготовлен.

В частности, как пояснил врач, если овощи загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то это уже опасно.

«Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. Вот за счёт такого поражения и может появляться онкология», — цитирует кандидата наук сайт «Пятого канала».

Мяснянкин отметил, что потенциально канцерогенным может стать масло, на котором уже несколько раз готовили пищу. Кроме того, онколог рекомендует полностью отказаться от спиртных напитков, которые увеличивают развитие некоторых видов рака.

«Например, алкоголь как канцероген влияет на появление опухолей печени», — подчеркнул специалист.

также, как отметил он, очень важно следить за тем, в каком количестве и что вы едите.

«Диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара, вызывающих другие патологии, особенно эндокринной системы. Они, конечно, не являются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы. В итоге человек не сможет сопротивляться болезни, если столкнется с раком. А из-за отягощения этими заболеваниями организм не сможет нормально бороться с онкологией», – резюмировал Мяснянкин.