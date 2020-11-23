Насколько прочен карточный домик ОПЕК

На прошлой неделе большой ажиотаж вызвала новость о намерении ОАЭ последовать примеру Катара и выйти из ОПЕК. Правда, буквально на следующий день прозвучали опровержения из официальных источников в Эмиратах, которые всегда были надежным союзником Саудовской Аравии. И все же дыма без огня не бывает, и несостоявшаяся сенсация напомнила об имеющихся в нефтяном картеле противоречиях, которые, похоже, вновь обострились в нынешние нелегкие для нефтяников времена.

Эксперты не исключают, что утечку организовал сам Абу-Даби, и что она была чем-то вроде шантажа, попытки увеличить квоту ОАЭ по соглашению ОПЕК+, ограничивающему добычу нефти для нефтедобывающих стран. Если эта конспирологическая версия верна, то шансов на успех у нее немного. Мало того, она не только не принесет результата для ОАЭ, но и может помешать трудным переговорам, которые проводят накануне саммита ОПЕК участники соглашения ОПЕК+ на фоне конфликтующих событий: новостей о скором появлении вакцин от коронавируса и охватывающих одну страну за другой локдуаунов, спровоцированных второй волной пандемии в Европе и Америке.

Участникам ОПЕК+ предстоит через неделю решить, что делать с уже оговоренным и заявленным ослаблением ограничений и увеличением добычи приблизительно на 2 млн б/с с 1 января 2021 года? Ответ прост - ничего. Вакцины едва ли повысят спрос на нефть в ближайшем будущем, а запасы ее вновь выросли до опасного уровня на фоне ослабления напряженности в Ливии и быстрого возврата ливийской нефти на рынки. Напомним, добыча в Ливии уже превысила миллион баррелей в сутки, то есть «съела» как минимум половину увеличения добычи.

Поэтому ожидается, что на предстоящем в конце ноября – начале декабря саммите ОПЕК будет принято решение о переносе ослабления ограничения добычи на 3-6 месяцев.

Поводом для слухов о возможном выходе ОАЭ из картеля стало недовольство Абу-Даби тем, что им приходится идти на самое большое в соглашении сокращение добычи. С выполнением соглашения ОПЕК+ картина неоднозначная. В целом оно выполняется, но не всеми в равной мере. В то время как одни участники соглашения - в первую очередь КСА – своевременно выполняют и даже перевыполняют все требования по ограничению добычи, другие явно не торопятся и оказываются в более выгодном положении. Недисциплинированных участников соглашения ОПЕК+, как следует из недавней встречи Министерского комитета по мониторингу, почти половина.

Фактический лидер нефтяного картеля Эр-Рияд, сообщает Bloomberg, требует от «нарушителей»: Ирака, Нигерии и ОАЭ пойти на более серьезные сокращения добычи, чтобы компенсировать прежнее невыполнение обещаний. Однако одна страна, считают в ОАЭ, как бы выпадает из поля зрения и критики саудитов. Речь идет о России.

Недовольство Абу-Даби такой «близорукостью» Саудовской Аравии понятно – они всегда поддерживали Эр-Рияд и сейчас, по крайней мере так думают в ОАЭ, могли бы рассчитывать если не на благодарность, то хотя на справедливое и беспристрастное отношение. Однако, утверждают в Эмиратах, КСА в последние годы все чаще заигрывает с Россией, которую в ОАЭ уже не одно десятилетие считают одним из главных конкурентов.

Недовольство поведением Эр-Рияда стало еще более понятным после публичного унижения, устроенного в сентябре министру энергетики ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи его коллегой из КСА.

В Абу-Даби уверяют, что на их долю пришлось самое большое снижение в ОПЕК+. Свою жалобу они обосновывают расчетами, основанными на предпосылке, что за отправную точку брался уровень добычи в апреле. В апреле, напомним, все нефтедобывающие страны открыли задвижки и резко увеличили добычу. Поэтому при расчете квот никто из экспертов не привязывался к апрельским показателям. К тому же, ОАЭ согласились с базовыми показателями семь месяцев назад, когда подписывали соглашение ОПЕК+.

Еще один довод в пользу отказа – опасения, что уступка Абу-Даби вызовет волну схожих требований от других участников соглашения. К примеру, от Ирака, который оправдывает требуемые привилегии огромными расходами и убытками, понесенными в борьбе с запрещенным в России Исламским государством. Нигерия тоже настаивает на пересмотре своей квоты в сторону, естественно, увеличения добычи. К Ираку и Нигерии наверняка присоединятся и другие недовольные нефтедобывающие страны, что может развалить соглашение ОПЕК+.

Выход ОАЭ из ОПЕК маловероятен, но теоретически вполне возможен. По крайней мере, прецеденты имеются. Причем, некоторые страны делали это даже неоднократно. С другой стороны, ставки как экономические, так и политические будут очень высоки. Выход из картеля разорвет особые отношения между Абу-Даби и Эр-Риядом, а это обойдется Эмиратам очень дорого.

Наверное, эти соображения и заставили Мазруи заявить на следующий день после появления в прессе сообщений о потенциальном выходе ОАЭ из ОПЕК, что его страна всегда была «истинным» членом картеля. Однако прозвучало это заявление двусмысленно и нисколько не успокоило страхи, что Эмираты рассматривают выход из нефтяного картеля.

После заявления Мазруи на какое-то время разговоры о разногласиях в ОПЕК стихнут, но сами разногласия останутся. Конечно, появление на рынках дополнительных 1,6 млн б/с эмиратовской нефти не станет критическим для цен на «черное золото», но если примеру ОАЭ последуют другие недовольные члены картеля, то на рынках появятся еще 7 млн баррелей, а это вполне может привести к катастрофе таких масштабов, что мартовские цены в районе 20 долларов за «бочку» покажутся вполне приемлемыми.