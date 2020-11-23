Опрос выявил самые престижные профессии среди россиян

По мнению россиян, самой престижной отсеется работа в нефтегазовой отрасли и сфере IT, сообщает ресурс HeadHunter результаты своего исследования. Самой непрестижной согласно опросу стала работа в области ЖКХ.

«Наиболее престижной российские соискатели считают работу в нефтегазовой отрасли. 48% респондентов выбрали этот вариант», - говорится в результатах опроса. Вторая по популярности среди россиян сфера информационных технологий набрала 47% голосов.

При этом IT-отрасль оказалась на первом месте среди молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет, ее выбрали 57% респондентов из этой возрастной группы. Также отрасль популярно среди жителей Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%). Работу в сфере информационных технологий выбирают жители Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).

«Что касается наиболее непрестижных отраслей, то на первом месте стоит ЖКХ. Ее в качестве таковой отметили 45% респондентов», - говорится в результатах опроса. На втором месте среди самых невостребованных специальностей расположилась сфера розничной торговли (31%), следом находится работа в образовательных учреждениях(26%) и сельское хозяйство (24%), показали результаты опроса.