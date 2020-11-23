Отрасль делового туризма потеряла 80% доходов из-за COVID

Доходы отрасли делового туризма в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа упали на 80% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, рассказала глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова в ходе выступления на круглом столе по туризму в Совете Федерации.

«До конца этого года и, по нашим ожиданиям, в первой половине следующего года не будут пока восстановлены событийные активности на всей территории страны», - рассказала Лысенкова. Она отметила, что пессимистический прогноз основан на данных по слабому восстановлению сектора командировок и деловых поездок. Фактор, по ее словам, является определяющим в доходности данных предприятий.

«До сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия данного сектора испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года», - сообщила руководитель.

Несколько лучше обстоят дела в секторе курортного туризма, где летом наблюдался высокий спрос, а сам сезон благодаря теплой погоде был продлен до конца октября, добавила Лысенкова. Однако, по ее мнению, даже в этом сегменте говорить о полном восстановлении рано.