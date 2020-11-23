Правительство намерено ликвидировать восемь институтов развития

Правительство решило ликвидировать восемь институтов развития в рамках реформ структур, сообщает РБК, ссылаясь на два источника из правительства РФ и источник в одном из институтов развития.

Издание сообщает, что решено упразднить Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также перестанут существовать три института, которые отвечают за развитие Дальнего Востока - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Уточняется, что часть функций данных структур возьмет на себя ВЭБ, а еще часть профильные госструктуры. Основной задачей реформ является устранение дублирования функций госорганами и коммерческим компаниями, а также создание единого механизма управления институтами.

Институты по развитию Дальнего Востока могут объединиться в одно юрлицо с единым реестром расходов, рассказал РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее Михаил Мишустин объявил о начале реформы госструктур, начиная с 1 января 2021 года. В ходе реформ планируется сократить число служащих приблизительно на 10%.