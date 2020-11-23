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Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

Москва, 23.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

Валерий Шарифулин/ТАСС

Последняя полноценная неделя ноября в Москве началась с температуры, которая превышает среднее многолетнее значения на 2-4 единицы. При этом климатический фон в столичном регионе, как поясняют синоптики, будет определять циклонический фронт, который в буквальном смысле этого слова зависнет над Москвой. Это приведёт к том, что в городе и области будет преобладать пасмурная погода. После полуночи возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

При этом обильного снегопада в ближайшие дни точно не ожидается. А это значит, что белое покрывало, сформировавшееся на почве в прошедшие выходные, окажется под угрозой исчезновения.

Сегодня максимальная температура воздуха составлет от нуля до плюс 2, по области возможны заморозки до минус 1-2. Дует умеренный юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составлет 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ближе к полуночи в черте города подморозит до минус 2, в Подмосковье – до минус 3. Дневной температурный фон во вторник, 24 ноября, как практически и в оставшиеся дни этой недели составит от нуля до плюс 1-2.

В среду-четверг начнёт усиливаться влияние антициклонических воздушных масс, которые резко повысят атмосферное давление до 759 мм рт. ст., что сразу на 10-11 единиц выше нормы.

Кроме того, содержание кислорода в воздухе понизится, а геомагнитный фон станет возмущённым. Такие перепады могут негативно сказаться на состоянии здоровья не только метеозависимых людей и тех, кто страдает хроническими недугами, но даже на самочувствии практически здоровых граждан. Но, в первую очередь, в группе риска окажутся пожилые москвичи с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания. Сочетание возмущенного геомагнитного фона и перепады атмосферного давления могут привести к приступам стенокардии, мигрени, повышению/понижению артериального давления.

Также влажная погода повышает риск заражения ОРЗ, в том числе гриппом и коронавирусом. Поэтому медики рекомендуют жителям московского региона уделять пристальное внимание своему состоянию, избегать переохлаждения, а также применять лекарственные препараты строго по назначению врачей.

Из архива погоды в Москве

В 2019 году в 20-х числах ноября снега на московских улицах вообще ещё не было. При этом столбики термометров в ночь на 24 ноября падали ниже минус 8. Самый холодный день 24 ноября за всю историю метеонаблюдений пришёлся на 1890 года, когда было зафиксировано минус 22,8. Самым тёплым – стало 24 ноября 1926 года. Тогда градусники показывали плюс 9.

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